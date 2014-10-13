Глава «Энергоатома» рассказал о выгодах сотрудничества с французской Areva

Украина может получать деньги или остаток ценных материалов при переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на мощностях французской компании Areva, которую планируется привлечь в случае задержки строительства централизованного хранилища в Чернобыльской зоне отчуждения, а также отсутствия возможности отправлять топливо в Россию.

Об этом журналистам сказал президент госпредприятия НАЭК «Энергоатом», являющегося оператором всех действующих атомных станций Украины, Юрий Недашковский.

По его словам, проект строительства централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) из Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской АЭС начали изучать еще в 2002 году, однако только в этом году был отведен участок под его строительство в Чернобыльской зоне.

«Она не пригодна для других целей, кроме как для подобных проектов. Конечно, этот процесс (строительства ЦХОЯТ – УНИАН) был заторможен, и Украина переплатила колоссальные средства, несколько миллиардов долларов, России за хранение отработавшего ядерного топлива вместо того, чтобы сэкономить их для экономики государства», – сказал Недашковский.

Он также напомнил, что Украина в целях диверсификации рисков при поставках ядерного топлива от одного российского поставщика намерена использовать топливо американско-японской компании Westinghouse. При этом президент «Энергоатома» отметил, что использованное топливо Westinghouse Россия принимать на хранение не будет. Кроме того, в текущих сложных политических условиях есть риск, что вывоз ОЯТ в Россию будет прекращен, из-за чего у Украины возникнут колоссальные проблемы с решением вопроса, что делать с отработавшим топливом и где его хранить.

Поэтому, по словам Недашковского, как альтернативный вариант рассматривается переработка топлива на мощностях французской компании Areva, которая при переработке топлива будет возвращать в Украину и ценные материалы, и радиоактивные отходы.

«Кроме того, опции, предоставляемые Areva, в отличие от российского «Росатома», – это возможность использовать схему для изготовления MOX-топлива для нас или, если оно нам не нужно, то продать его и вернуть деньги за нашу долю», – подчеркнул Недашковский.

Он сообщил, что радиоактивные отходы можно достаточно долгое время хранить у Areva после переработки. При этом президент «Энергоатома» отметил, что цены на услуги компании Areva являются рыночными.

«Мы знаем все цены, и ничего кардинально уже давно не отличается. Мы работаем, по сути, по рыночным ценам», – сказал Недашковский.

Также глава "Энергоатома" сообщил, что на этой неделе выезжает на переговоры с руководством Areva, чтобы обсудить дальнейшие планы и сотрудничество.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября исполнительный директор «Энергоатома» Наталия Шумкова сообщила, что компания изучает возможность переработки отработавшего ядерного топлива отечественных АЭС на мощностях французской компании Areva.

По ее словам, результаты исследования ожидается получить до апреля 2015 года, после чего «Энергоатом» сможет заключить с Areva контракт на переработку ОЯТ.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

AREVA S.A. — французская компания, занимающаяся разработкой и производством оборудования для атомной энергетики и производства электроэнергии из альтернативных источников. Единственная компания, представленная во всех видах деятельности, связанной с производством ядерной энергии. Штаб-квартира компании находится в Курбевуа, Париж.

*** MOX-топливо (англ. Mixed-Oxide fuel) — ядерное топливо, содержащее несколько видов оксидов делящихся материалов. Применение переработки ОЯТ и использование выделенного плутония в виде МОХ-топлива в тепловых реакторах позволяет снизить необходимость в уране на величину до 30%.