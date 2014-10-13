В правительстве продолжают обещать, что отключений электроэнергии не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман.

«У нас действительно сложная ситуация с дефицитом газа и угля, которые используются для производства электроэнергии, но хочу отметить, что правительство принимает все меры для того, чтобы этот сложный период пройти достойно, и никаких мер на сегодняшний день с точки зрения плановых отключений не принято», – сказал Гройсман.

«Я думаю, что все те меры, в том числе антикризисные в энергетической сфере, которые разработаны с нашими американскими и канадскими партнерами, дадут возможность адекватно реагировать на любое развитие ситуации», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября веерные отключения электроэнергии проводились в Харьковской, Черкасской и Киевской областях.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности направило областным энергоснабжающим компаниям сообщения о возможном временном прекращении электроснабжения населения, как это было в 90-х годах, в связи с возникновением дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины.

Несмотря на это, по словам министра Кабинета министров Остапа Семерака, причиной временных отключений электроэнергии, которые происходили в конце сентября, являются политические мотивы российских собственников украинских облэнерго.

Вместе с тем, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан не исключает веерных отключений электроэнергии в будущем в случае, если в стране будут происходить аварийные ситуации.