Польша не ограничивала поставок газа в Украину – Gaz System

Компания Gaz System, управляющая польской газотранспортной системой, заявляет, что с начала октября не ограничивала поставок в Украину через Польшу газа, который реализуются согласно заказанным клиентами объемам.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании в понедельник, отвечая запрос на агентства.

"Через пункт "Хермановице" в направлении Украины Gaz System S.A. реализует поставки газа согласно заказам клиентов", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что газ через Польшу в Украину поставляет немецкая RWE Supply & Trading по контракту с украинским "Нафтогазом". С начала текущего месяца Украина начала также закупать газ по контракту с норвежской Statoil, который поставляется через Словакию.

По данным Gaz System, с начала октября среднесуточные поставки газа в Украину через Польшу сократились примерно до 2,5 млн кубометров, в то время как в сентябре этот показатель составлял почти 3,9 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце Gaz System на два дня прекратил поставки газа в Украину, объяснив свое решение тем, что российский "Газпром" сократил поставки топлива в Польшу, и компания была вынуждена перенаправить газовые потоки на внутренний рынок.

Справка УНИАН. Польша является одной из трех стран Европейского Союза, через которую Украина может прокачивать газ, но обладает наименьшими техническими возможностями по реверсу – максимум 4 млн кубометров в сутки, в то время как через Словакию и Венгрию за сутки можно прокачивать примерно 27 млн и 17 млн кубометров соответственно. В прошлом месяце Венгрия объявила о прекращении транзита газа в Украину, объяснив это необходимостью удовлетворить внутренние потребности в топливе, но ряд экспертов усмотрели в этом давление России.

В начале сентября британский Financial Times написал, что "Газпром" намерен ограничить поставки газа в ЕС для того, чтобы заблокировать поставки газа в Украину, которой он в июне полностью прекратил подачу топлива и которая благодаря реверсу из Европы хочет компенсировать возникший дефицит.