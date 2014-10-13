Украина настаивает на оплате российского газа по факту поставки - Продан

Однако этого недостаточно для разрешения проблемы заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан в комментарии изданию Апостроф.

«Да, мы можем согласиться – это были наши предложения. Но это лишь одна из позиций целого пакета, на которую Россия согласилась. Пока речь идет лишь о сумме. Но необходимо определить, как будет осуществляться дальнейшая оплата за газ»,– заявил господин Продан.

Украина настаивает, чтоб поставки газа шли не по предоплате, а оплачивались по факту поступления газа, согласно условиям действующего контракта. Россия на это пока не соглашается.

Читайте такжеКабмин готовит ответ России на предложенный газовый компромисс«Если мы начинаем оплачивать частично платежи, то нам нужно вернуться к положениям контракта, которые определяют, что поставки газа происходят по факту поставки, а не предоплатой»,– отметил Продан.

Также, по его словам, Россия не соглашается на то, чтобы протокол об условиях возобновления поставок газа в Украину был подписан на уровне хозяйствующих субъектов, то есть НАК и «Газпром», настаивая на том, чтобы документ был подписан на уровне министров энергетики.

«Мы считаем, что "Нафтогаз" и "Газпром" должны подписать протокол. Российская сторона пока не соглашается. Их позиция заключается в том, что подписанты – только министры и еврокомиссар»,– отметил господин Продан.

Напомним, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия согласилась для возобновления поставок газа, прекращенных в июне 2014 года, сократить размер первого транша оплаты долга с $2 до $1,454, а объем поставки газа в зимний период – с 5 до 4 млрд кубометров.