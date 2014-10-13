Президент «Энергоатома» предлагает отключить электричество «ЛНР» и «ДНР»

Президент госпредприятия НАЭК «Энергоатом», являющегося оператором всех действующих атомных станций Украины, Юрий Недашковский выступает за отключение электроэнергии на захваченной сепаратистами части Донбасса, чтобы не увеличивалась задолженность за потребленную в регионе электроэнергию.

Об этом он заявил журналистам в Южноукраинске, добавив, что долг госпредприятия «Энергорынок» за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию с начала текущего года составляет более 1 млрд грн.

«Сейчас электроэнергия поставляется в зону, которая захвачена сепаратистами, а оттуда же платежи не поступают. Здесь надо, чтобы государство принимало решение. Думаю, что нужно отключить этот регион, чтобы не порождать яму неплатежей. Для нас это тоже дефицит денежных средств», – сказал Недашковский.

В то же время он сообщил, что дефицит финансирования компании из-за курсовой разницы в текущем году составит более 1 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, на востоке Украины продолжаются военные действия. Несмотря на объявление режима прекращения огня, боевики совместно с солдатами российской армии продолжают обстреливать позиции украинских военных.

В середине сентября министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан заявил, что местные власти населенных пунктов Украины, которые находятся в зоне проведения антитеррористической операции, должны наладить расчеты за электроэнергию, тепло и газ для прохождения отопительного сезона.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность всех АЭС страны.