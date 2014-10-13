Президент «Энергоатома» предлагает отключить электричество «ЛНР» и «ДНР»
Сейчас электроэнергия поставляется в зону, которая захвачена сепаратистами, а оттуда платежи не поступают
Президент госпредприятия НАЭК «Энергоатом», являющегося оператором всех действующих атомных станций Украины, Юрий Недашковский выступает за отключение электроэнергии на захваченной сепаратистами части Донбасса, чтобы не увеличивалась задолженность за потребленную в регионе электроэнергию.
Об этом он заявил журналистам в Южноукраинске, добавив, что долг госпредприятия «Энергорынок» за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию с начала текущего года составляет более 1 млрд грн.
«Сейчас электроэнергия поставляется в зону, которая захвачена сепаратистами, а оттуда же платежи не поступают. Здесь надо, чтобы государство принимало решение. Думаю, что нужно отключить этот регион, чтобы не порождать яму неплатежей. Для нас это тоже дефицит денежных средств», – сказал Недашковский.
В то же время он сообщил, что дефицит финансирования компании из-за курсовой разницы в текущем году составит более 1 млрд грн.
Читайте такжеВ правительстве продолжают обещать, что отключений электроэнергии не будет
Как сообщал УНИАН, на востоке Украины продолжаются военные действия. Несмотря на объявление режима прекращения огня, боевики совместно с солдатами российской армии продолжают обстреливать позиции украинских военных.
В середине сентября министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан заявил, что местные власти населенных пунктов Украины, которые находятся в зоне проведения антитеррористической операции, должны наладить расчеты за электроэнергию, тепло и газ для прохождения отопительного сезона.
Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность всех АЭС страны.