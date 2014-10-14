Нефть подешевела уже до $88, так как ОПЕК вряд ли сократит ее добычу

Цены на нефть Brent близки к $88 за баррель, так как инвесторы уже не рассчитывают на сокращение добычи ОПЕК, передает Reuters.

К 9.00 мск фьючерсы на Brent подешевели на $0,75 до $88,14 за баррель, в понедельник упав до $87,74 - минимального уровня с декабря 2010 года. Фьючерсы на WTI снизились на $0,73 до $85,01 за баррель. Цены на Brent на 20 процентов ниже достигнутого в июне максимума этого года.

Саудовская Аравия говорит участникам рынка нефти, что не возражает против сохранения низких мировых цен в течение длительного времени и, судя по всему, не намерена сокращать добычу, сообщили источники Reuters. ОПЕК рассмотрит квоту на добычу, составляющую 30 миллионов баррелей в сутки, на совещании 27 ноября.

"На рынке говорят, что Саудовская Аравия вряд ли понизит добычу на совещании в ноябре, и это, видимо, влияет на рынок. Мы считаем, у цен будет шанс восстановиться в ноябре-декабре", - сказал стратег по сырьевому рынку ANZ в Мельбурне Анкит Пахуджа, отметив довольно высокий спрос на нефть в крупнейшем потребителе энергоносителей Китае.

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Китай в сентябре увеличил импорт нефти на 7,4 процента, превысив прогнозы, но аналитики предполагают, что это может быть связано в основном с пополнением стратегических запасов.

"Мы видим возможность скачка цен в конце года, учитывая чрезвычайно пессимистичное настроение и позиционирование на рынке. Даже если ОПЕК не примет существенных мер до конца года, чего мы и ожидаем, фундаментальные показатели изменились и должны в итоге поднять цены", - написали в отчете аналитики Morgan Stanley.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли, а запасы нефтепродуктов снизились, предполагают опрошенные Reuters аналитики накануне еженедельных отчетов о запасах, которые выйдут на день позже обычного, так как понедельник был в США праздничным днем.