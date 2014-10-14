Российский нефтяной гигант обжалует санкции Запада в европейских судах - СМИ

Согласно информации, "Роснефть" наняла лондонскую компанию Zaiwalla&Co для представительства своих интересов в суде, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, пишет Европейская правда.

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Именно эта компания успешно представляла в двух европейских судах иранский банк Mellat, против которого в 2009 году были наложены санкции ЕС и США в связи с подозрениями о финансировании иранской ядерной программы.

Несмотря на то, что много препятствий для деятельности иранского банка так и не было снято, выигранные дела в Высшем суде Великобритании и в Суде ЕС обеспечили публичную победу, не смотря на рост изоляции Тегерана.

"Роснефть" надеется, что Zaiwalla&Co поможет ей доказать, что она необоснованно стала мишенью для санкций, пишет издание.