Прибыль "Газпрома" за первое полугодие сократилась на 23%

Чистая прибыль "Газпрома", относящаяся к акционерам, по международным стандартам финотчетности (МСФО) за первое полугодие 2014 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 22,7% - до 450,578 млрд рублей, передает ПРАЙМ со ссылкой на отчетность компании.

Прибыль за отмеченный период сократилась на 21,6% - до 465,226 млрд рублей.

Читайте такжеПродан: 21 октября вряд ли удастся поставить точку в газовых переговорах с РоссиейВ финотчете говорится, что "Газпром" продолжает оценивать влияние западных санкций на деятельность компании. "Группа продолжает оценивать влияние введенных санкций, но в настоящее время она не считает, что они окажут существенное влияние на финансовое положение или результаты деятельности группы", - говорится в отчете.

Кроме того, согласно отчетности, "Газпром" увеличил расходы на транзит газа, нефти и продуктов нефтегазопереработки за 1 полугодие 2014 года на 12% - до 191,41 млрд рублей.

Читайте такжеBloomberg: Россия под руководством Путина близится к кризису 1917 года"Данное увеличение, в основном, связано с ростом объемов транзита по газопроводу Nord Stream", - говорится в отчете.