Россия надеется, что холода заставят Европу поменять отношение к "Южному потоку"

Глава МИД России Сергей Лавров надеется, что Еврокомиссия поменяет свое отношение к реализации проекта газопровода «Южный поток» в обход Украины в связи с приближающимися холодами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал в ходе выступления перед представителями ассоциации европейского бизнеса в Москве.

«Мы за то, чтобы обеспечить вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза последствием диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов, в частности, с помощью строительства газопровода «Южный поток». Рассчитываем, что Еврокомиссия откажется от политически ангажированного подхода к сооружению этого газопровода и будет исходить из жизненных интересов населения и бизнеса государств ЕС, учитывая позицию стран-участниц проекта, которые неоднократно высказывались в пользу его реализации. С учетом приближающих холодов проблема приобретает более чем актуальный характер», - сказал он.

По словам Лаврова, газопровод «Южный поток» «позволит минимизировать транзитные риски поставок российского газа потребителям в Евросоюзе».

Он рассчитывает, что все-таки России и Европе удастся выйти на «взаимоприемлемые решения» в части реализации этого газового проекта.

При этом Лавров заявил, что Россия готова наращивать сотрудничество с Евросоюзом в сфере энергетики.

По его словам, страны Евросоюза также заинтересованы в стабильных поставках энергоресурсов по разумным ценам. «Это имеет большое значение с точки зрения сохранения конкурентоспособной экономики», — отметил Лавров.

«Словом, в сфере энергетики Россия и ЕС являются естественными партнерами, наше сотрудничество несет несомненное преимущество обеим сторонам», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, в Европе хотят полностью заморозить строительство российского газопровода «Южный поток». Соответствующую резолюцию Европарламент принял 18 сентября. В документе содержится призыв к ЕС рассматривать вопрос хранения газа, взаимосвязанности и реверсивных возможностей как стратегические активы. «(ЕП) призывает государства-члены отменить запланированные соглашения с Россией в энергетическом секторе, в том числе строительство газопровода "Южный поток», - говорится в резолюции.

20 сентября в Баку состоялась церемония закладки нового "Южного газового коридора", по которому азербайджанский газ будет поставляться транзитом через Грузию в Турцию и дальше в Европу.

Российский «Газпром» в июне этого года полностью прекратил поставки газа Украине, через которую он поставляет в Европейский Союз почти половину всего своего экспорта топлива» в ЕС.

«Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпром» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд куб. м газа ежегодно. Планируется, что он будет проходить через Черное море в страны Южной и Центральной Европы с целью диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков. Начало поставок газопроводом запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году.