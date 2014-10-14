Беларусь хочет возобновить импорт электроэнергии из Украины

Беларусь намерена импортировать 1 млрд кВ.ч электроэнергии из Украины в 2015 году, сообщил во вторник первый замминистра энергетики Беларуси Леонид Шенец, пишет Прайм.

"Мы рассматриваем возможность импорта из Украины в следующем году 1 млрд кВ.ч электроэнергии",- сказал он.

При этом замминистра отметил, что в настоящее время стороны ведут переговоры, по результатам которых в ноябре-декабре планируется заключить контракты. В целом в будущем году Беларусь готова импортировать 2,5 млрд кВ.ч электроэнергии.

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Ранее сообщалось, что Украина с 1 октября текущего года полностью прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь. В 2014 году Минск планировал импортировать порядка 3 млрд кВт.ч из Украины и около 1 млрд кВт.ч из России. В Минэнерго отмечали, что импорт электроэнергии будет сокращаться, так как Беларуси выгоднее самостоятельно производить электричество.