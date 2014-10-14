ЕБРР и МФК пообещали профинансировать закупку газа и модернизацию газотранспортной системы

Европейский банк реконструкции и развития совместно с Международной финансовой корпорацией выразили готовность развивать сотрудничество с Украиной в части предоставления торгового финансирования для закупки природного газа по линии Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», а также модернизации украинской газотранспортной системы.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов Украины, соответствующие договоренности были достигнуты в рамках переговоров в штаб-квартирах Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне украинской делегации во главе с министром финансов Александром Шлапаком и главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой.

«Отдельной темой дискуссии стало обсуждение наиболее эффективных финансовых инструментов для закупки дополнительных объемов природного газа, – сообщили в пресс-службе. – Чрезвычайно эффективными были переговоры с ЕБРР и МВФ. Руководство обоих институтов высказало готовность развивать сотрудничество в сфере предоставления торгового финансирования для закупки природного газа НАК «Нафтогаз Украины» и модернизации газотранспортных мощностей».

Кроме того, по информации пресс-службы, ЕБРР и МФК также выразили готовность принимать участие в подготовке к приватизации и самой приватизации государственных предприятий Украины и банков, осуществлять рекапитализацию банков и предоставлять финансирование на восстановление инфраструктуры на востоке страны. «МФК также предложила сотрудничество по подготовке к посевной кампании, повышению энергоэффективности и модернизации оборудования по добыче природного газа, – отметили в пресс-службе Минфина. – Отдельным направлением сотрудничества стало финансирование проектов украинских муниципалитетов».

Справка УНИАН. ЕБРР – один из крупнейших финансовых инвесторов в Украине. По состоянию на 1 июля 2014 года банк выделил Украине свыше 9,2 млрд евро (12,3 млрд долл. США) в рамках 329 проектов. В мае в ЕБРР заявляли, что банк намерен ежегодно инвестировать в экономику Украины 1 млрд евро. В марте в ЕБРР подчеркивали, что готовы предоставить Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года в рамках международной программы финансовой помощи для поддержки структурных и макроэкономических реформ. При этом отмечалось, что сумма кредитования может быть больше, если «позволит экономическая ситуация».

МФК входит в группу Всемирного банка и работает в Украине с начала 1990-х годов. МФК инвестировала в 92 проекта в Украине порядка 3,2 млрд долл. В 2014 году Корпорация намерена вложить в проекты в Украине порядка 471 млн долл.

Украина уже более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах. По информации в СМИ, украинскую ГТС оценивают в 26-29 млрд долл. В августе 2014 года Верховная Рада приняла закон о реформировании системы управления единой газотранспортной системой Украины, которая подразумевает создание специальной компании-оператора, где 49% акций будет продано инвесторам из США и ЕС.