Катар снизил цены на нефть вслед за Саудовской Аравией

Катар вслед за Саудовской Аравией снизил цены на нефть более чем на $1 в попытке стимулировать спрос в Азии.

Как сообщает Reuters, в последние месяцы Катар, чья добыча - одна из самых низких среди стран ОПЕК, терял ценовое преимущество, так как его официальные цены продажи не отражали тенденции спотового рынка, говорят трейдеры. Цена европейского эталона Brent упала почти на 24 процента с середины июня.

"Они осознали реальную ситуацию", - отметил трейдер одного из азиатских нефтепереработчиков.

Катар задним числом снизил официальную цену сентябрьских партий сорта Marine на $6,75 по сравнению с августом - до $94,95 за баррель, сообщило информационное агентство страны. Скидка к дубайскому эталону таким образом выросла до $1,52 за баррель - максимального значения с января 2008 года, согласно данным Reuters.

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Катар снизил цену на сорт Qatar Land на $6,25 до $96,95 за баррель, скидка к дубайскому эталону составляет $0,48 за баррель.

В начале октября стало известно, что Саудовская Аравия, лидер по добыче среди стран ОПЕК, резко снизила официальные цены на ноябрьские партии нефти для азиатских клиентов, демонстрируя готовность бороться за долю мирового рынка.