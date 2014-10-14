В Минэнергоугля опасаются, что дефицит энергокомпаний может превысить 4 млрд гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадим Улида.

«Исходя из того прогнозного баланса, что за последний месяц-полтора мы анализируем вместе с комиссией, то дефицит по генерирующим компаниям на конец года, если ничего не предпринимать, может составить более 4 млрд грн», - сказал Улида.

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Он напомнил, что министерство обратилось в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой о пересмотре тарифа для тепловой генерации, которая может понести значительные финансовые потери при покупке более дорогого импортного топлива.

По словам замминистра, холдинг ДТЭК Рината Ахметова обратился с такой просьбой в министерство, поскольку ожидает значительного роста расходов на импортный уголь. При этом он подчеркнул, что НКРЭКУ должна реально оценить необходимость энергогенерирующих компаний в повышении тарифа на отпуск электроэнергии, а также не допустить получения компаниями дополнительных прибылей.

«Здесь очень важно не допустить возможного использования ситуации для того, чтобы получить дополнительную прибыль или что-то другое. Поэтому регулятор должен взвешенно подойти к этому решению - проанализировать все отчетные данные, которые компания как лицензиат подает в комиссию, и на основании анализа этих данных принять решение о финансовом состоянии компании и необходимой ей сумме», - отметил Улида.

Как сообщал УНИАН, 14 октября Минэнергоугля обратилось в НКРЭКУ с просьбой снизить «зеленые тарифы» для солнечной генерации, чтобы увеличить финансирование тепловой энергетики, в частности холдинга ДТЭК Рината Ахметова, что позволит увеличить запасы угля на складах отечественных ТЭС.

Ранее в Минэнергоугля сообщали, что министерству не хватает 1,5 миллиарда на закупку угля.