Падение цен на нефть ударит по России сильнее санкций - СМИ

Падение цен на нефть, частично вызванное "сланцевой революцией" в США, ударит по России и Ирану сильнее, чем санкции Запада, пишет Прайм со ссылкой на издание The Los Angeles Times.

С июня цены "черное золото" на мировых рынках упали примерно на 20% в связи с увеличением добычи нефти и замедлением экономического роста в Азии и Европе.

Падение цен на нефть усиливает политическое и экономическое давление на Россию, против которой введены санкции из-за аннексии Крыма и "действий" на востоке Украины, говорится в публикации.

Читайте такжеРоссийский рубль из-за дешевой нефти и санкций снова бъет все антирекорды

Сложившаяся ситуация является ударом и для Тегерана, поскольку иранский президент Хасан Рухани обещал улучшить положение в стагнирующей экономике, несмотря на западные санкции, отмечает газета.

Кроме того, падение цен на нефть ослабляет позиции Ирана в переговорах по ядерной программе.

По мнению некоторых аналитиков, снижение цен может оказаться долгосрочным трендом, поскольку в мире все активнее применяют технологии, для которых требуется меньше бензина, например электромобили. Еще одним фактором может выступать развитие фрекинга.

Стоит отметить, что накануне источники, близкие к официальным представителям Эр-Рияда, сообщили, что Саудовская Аравия чувствует себя комфортно в условиях снижения стоимости нефти и готова "терпеть" цены в диапазоне 80-90 долларов от года до двух лет.

По информации СМИ, в последние дни Саудовская Аравия провела несколько частных встреч с участниками нефтяного рынка и аналитиками, на которых прояснила свою позицию в связи со снижением цен.

К политике снижения цен, по информации издания Wall Street Journal, подключился и Иран. На прошлой неделе страны ЕС сняли эмбарго на закупки иранской нефти, которое действовало почти 8 лет.

Напомним, бюджет РФ на период до 2017 года сверстан из расчета цены на нефть Urals в 100 долларов за баррель. Счетная палата России считает, что есть серьезные риски, что цена в реальности будет ниже.

В настоящий момент ЦБ и правительство прорабатывают "стрессовый сценарий" для экономики, предполагающий снижение цен на нефть к 60 долларам.