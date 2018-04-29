Украинский интерес в нефтяном ценопаде

Обвал на мировом рынке нефти не прекращается - за три последних месяца котировки опустились на 20%. А 13 октября стоимость эталонного сорта норвежской нефти Brent упала до $87,74 – минимума с декабря 2010 года, и продолжает снижаться. УНИАН выяснял, как ситуация с «черным золотом» отразится на Украине.

Украинские "нефтяные" особенности

Эксперты считают, что происходящее на рынке нефти – несет очевидные плюсы для Украины по ряду проблемных вопросов. В первую очередь, цены на «черное золото» формируют стоимость российского газа согласно контрактам с «Газпромом» от 2009 года, состоятельность которых сейчас наша страна оспаривает в Стокгольмском арбитражном суде. То есть, мы получили еще один веский аргумент для корректировки «газового» договора с РФ. К месту напомнить, что «Газпром» с начала года неоднократно снижал контрактную стоимость газа для европейских потребителей в среднем на 10-15%.

«Таким образом, снижение цен на сырье для Украины – только выигрыш. Формула цены в контрактах «Газпрома», которые сегодня оспариваются в Стокгольмском арбитраже, привязана к параметрам сырой нефти. Формула, которая по сути архаичная, с самого начала выстроенная неверно, будет отыгрывать вниз, что будет давать нам дополнительные аргументы в споре. Сейчас есть все основания говорить, что мы движемся к другой модели ценообразования, в том числе, в долгосрочных контрактах. И «Газпром» это тоже понимает, потому что при последней корректировке ценовых условий в контрактах с ENI он согласился на значительное увеличение доли цены на спотовом рынке. Это в отношении нас - козырь для квалифицированного диалога на переговорах с Россией», - считает президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбут.

По его мнению, Украина как импортозависимая страна выиграет от удешевления топлива – импорт, цены на который привязаны к котировкам международных сортов нефти WTI и Brent, станет дешевле.

Тогда вполне логичен вопрос – почему цены на нефть падают, а стоимость бензина в Украине нет. На ситуацию, как уверяют эксперты, оказывает давление временной и курсовой факторы.

«В независимости от того, бензин украинский или импортный, его стоимость зависит от цены нефти. Цена на нефть сейчас падает, следовательно, цена бензина теоретически тоже должна падать. С другой стороны, цена на бензин зависит от курса гривни. Если он будет стабилен как сейчас, что происходит благодаря усилиям Нацбанка, то сценарий будет следующим: при дальнейшем удешевлении нефти и стабильной гривне через какое-то время цена на бензин может снизиться. Почему через какое-то время? Потому что бензин, закупленный по старой, более дорогой цене нефти, не будет продаваться дешевле - в убыток операторы топливного рынка работать не станут. Но в будущем продажи должны осуществляться согласно более дешевым поставкам», - пояснил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

Между тем, по словам эксперта, есть и другой вариант: если Нацбанку не удастся удержать курс, то тогда цена на бензин будет расти в зависимости от роста доллара. «Хотя нельзя исключать человеческий фактор. Бывали такие случаи, когда нефть дорожала, а бензин не рос в цене пропорционально. Потому что в трудных условиях операторы рынка понимают, что если они завтра начнут бензин продавать пропорционально удорожанию нефти, или доллара, то население не сможет его покупать, а это - потеря рынка. Поэтому они сужают свою прибыль и работают на минимуме рентабельности. Но если есть факторы для снижения цены, а это не делается на должном уровне, то такой ситуацией должен заниматься Антимонопольный комитет», - подчеркнул Назаренко.

Ряд экспертов считают, что в ноябре бензин в Украине может незначительно – в пределах 40-60 коп. - подешеветь, так как трейдеры начнут реализовывать новые дешевые поставки. А свои аппетиты к доходам им придется сдержать в виду активной борьбы с коррупцией – взятками Антимонопольному комитету глаза на недостоверность предоставленных документов о закупочной цене поставок нефтепродуктов сейчас не закроешь, как это было принято в прошлые времена.

Таким образом, можно сделать несколько выводов: во-первых, у Украины на фоне резкого и непрекращающегося падения цен на нефть появился еще один аргумент, чтобы выиграть у «Газпрома» в арбитражном суде. Во-вторых, пусть незначительное, но все же удешевление бензина может состояться, если, конечно, не рухнет курс гривни.

И если для Украины обвал мирового рынка нефти несет, как выяснилось, значительные плюсы, то для ряда стран проблемы нарастают как снежный ком. Поэтому разбирательств на глобальном уровне не избежать.

Мировая составляющая

Обвал стоимости топлива не стихает, несмотря на военные конфликты в Украине, Сирии, Ираке, раньше очаги международной и региональной напряженности провоцировали рост стоимости «черного золота». Сейчас данный принцип не срабатывает. Эксперты называют главной причиной происходящего – продолжающийся глобальный экономический кризис, который снижает спрос на сырье. 14 октября Международное энергетическое агентство (МЭА) в очередной раз - четвертый месяц подряд – ухудшило прогноз мирового спроса на топливо в 2014 году до минимального уровня с 2009 года - 92,4 барреля в сутки.

Между тем, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не спешит снижать темпы добычи для устранения дисбаланса на рынке. На своем заседании 27 ноября в Вене вряд ли картель примет решение сократить производство с целью вернуть котировки к 100 долларам за баррель, именно на этом показателе базируются бюджеты стран-участниц ОПЕК. Саудовская Аравия – крупнейший производитель организации уже заявила, что готова к падению цен до $80, в чем усматривает положительный эффект в борьбе с конкурентами. А ими являются США в виду наращивания производства сланцевой нефти, а также Канада с ее ростом поставок на рынок.

Поддерживает Саудовскую Аравию Катар и Кувейт. С учетом такой позиции арабских стран, аналитики прогнозируют снижение цен на нефть еще на 14% - до 76 долларов за баррель, после чего обвал остановится.

Еще одним сценарием снижения цен на рынке нефти эксперты рассматривают давление на Россию в виду ее агрессивной политики, которая особо проявилась в отношении Украины. Миру надоел «энергорычаг» Кремля, которым он традиционно пытается задушить любое неугодное ему решение стран-партнеров. То есть, нынешнее снижение цен на нефть можно рассматривать как давление на экономику России. Кроме того, вытеснение Москвы с рынка принесет ее конкурентам – странам ОПЕК значительные прибыли за счет продажи сырья на освобожденные от РФ сегменты торговых площадок.

А вот утрата лидирующего положения на рынке сырья грозит России миллиардными потерями энерговалютных доходов, на которых и держится бюджет страны. Российская казна на 2015 год сверстана из расчета $96 за баррель нефти Urals, в случае дальнейшего снижения цены финансирование расходов в прежних объемах станет невозможным. Уже сейчас министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что если падение цен на топливо не остановится, то бюджету России потребуется 500 млрд рублей ($125 млрд) из Резервного фонда и предложил закрепить возможность получения этих средств на законодательном уровне.

Подобный сценарий уже разыгрывался в 1980 годы – тогда цены на нефть достигли исторического максимума и именно в этот момент СССР ввел войска в Афганистан. Саудовская Аравия тогда приняла сторону США в противостоянии мировой экспансии Советского Союза и увеличила добычу нефти, обвалив цены. А это нанесло непоправимый удар по коммунистическому режиму, деградировав советскую экономику, которая была тесно привязана к нефтедолларам. Конечно, на сегодня в России пытаются использовать рыночные методы, подразумевающие, в том числе, и плавающий валютный курс, что может смягчить последствия «нефтяного» удара. Тем не менее, он в данный момент с учетом санкций Запада будет очень болезненным для погружающейся в рецессию российской экономики.

Президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбут считает, что речь о «сговоре» против России не идет, есть целый ряд обстоятельств, которые провоцируют снижение цен на нефть – в первую очередь, торможение темпов развития мировой экономики. Хотя в США картина наиболее радужная, там достигнут максимальный объем собственной добычи нефти, страна даже отказалась в июле от импорта нигерийского топлива, которое системно закупала.

«Сейчас объем предложения превышает спрос, который снижается и за счет инвестиционной составляющей. Все также связано со сворачиванием программы количественного смягчения, которую проводила ФРС и Министерство финансов США - объем наличной валюты начал сокращаться. Но есть еще фактор прилива иранской нефти, также следует дождаться решения ОПЕК, который пока соглашается с коррекцией цен. На сегодня прогноз следующий - до конца октября цена может быть на уровне 85 долларов за баррель, а до конца года – возможно падение ниже 70 долларов», - подытожил Нарбут.

Нана Черная (УНИАН)