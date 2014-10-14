Благодаря погоде Украина пока соблюдает лимиты потребления газа

Госхолдинг НАК «Нафтогаз Украины» констатирует соблюдение установленных лимитов потребления природного газа в первой декаде октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир Гройсман по итогам заседания Антикризисного энергетического штаба.

«Нафтогаз Украины» констатирует, что в первой декаде октября они идут в лимитах. Однако сейчас понятно, что этому содействуют также погодные условия», - сказал Гройсман.

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Он также сообщил, что поставил задачу в первую очередь обеспечивать природным газом бытовых потребителей и жилые помещения.

Как сообщал УНИАН, с 16 июня 2014 года российский «Газпром» перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля. Позднее, правительство Украины в условиях прекращения поставок российского газа в страну поставило задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.

В период с августа 2014 г. по март 2015 г. правительство установило следующие лимиты использования газа: для промышленности - 7,53 млрд куб. м, для бюджетных учреждений и организации - 0,63 млрд куб. м, для предприятий ТКЭ - 5,85 млрд куб. м.