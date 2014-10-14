Саудовская Аравия отказалась тормозить падение цен на нефть

В последнее время аналитики и саудовские чиновники все чаще вспоминают 1980-е годы, когда цена нефти упала ниже $10 за баррель с $35, несмотря на значительное сокращение добычи Саудовской Аравией. В этот раз мировые цены упали примерно на 25 процентов с середины июня, и аналитики указывают, что на мировом рынке заканчивается эпоха дефицита и начинается эра изобилия, пишет Reuters.

Введенное в 1973 году эмбарго на поставки нефти из арабских стран привело к скачку мировых цен, вызвавшему падение спроса. Затем были открыты большие запасы нефти в Северном море, и рынок качнулся в обратную сторону: снабжение росло, а цены пошли вниз. Чтобы сдержать их падение, Саудовская Аравия сократила добычу до менее чем 2,5 миллиона баррелей в сутки в 1985-86 годах с 10 миллионов в 1980 году.

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Однако ее примеру не последовали ни коллеги в ОПЕК, ни другие производители - Великобритания или Норвегия. Результатом стало многолетнее снижение цен и дефицит бюджета королевства.

"Их большой ошибкой было сокращение добычи с целью поддержания цен, но цены все равно упали", - сказал аналитик Medley Global Advisors Ясер Эльгуинди. По его словам, стране следовало дать производителям с более высокой себестоимостью выйти из игры по мере снижения цен.

Сейчас чиновники говорят участникам рынка нефти, что не возражают против сохранения низких мировых цен в течение длительного времени и, судя по всему, не намерены сокращать добычу, сообщили источники Reuters.

По словам одного источника, королевство не стремится ускорить падение цен, а просто ждет, пока рынок дойдет до низшей точки, и другие страны ОПЕК начнут предпринимать какие-либо меры.

Саудовская Аравия дает понять, что она не станет "брать на себя ответственность по управлению всем рынком нефти", сказал бывший топ-менеджер государственной нефтяной компании Saudi Aramco Садад аль-Хусейни.

"С экономической точки зрения, гораздо лучше дать ценам упасть. Начинающаяся ценовая война - это "война по необходимости", - отметил глава аналитической фирмы PKVerleger LLC Филип Верлегер, бывший советник президента США Джимми Картера.

Ранее сообщалось, что Катар снизил цены на нефть вслед за Саудовской Аравией.