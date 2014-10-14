Цена на нефть второй раз за сутки обновила четырехлетний минимум
Цены на нефть продолжают падать. Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 2,95% - до $86,27 за баррель.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Bloomberg.
Таким образом, энергетические рынки так отреагировали на заявления ОПЕК о том, что организация не будет сокращать объемы добычи нефти с учетом падения спроса на нее, что вызвано ростом добычи сланцевого газа в США.
С начала года Brent упала в цене почти на 20%. 13 октября ее стоимость обновила четырехлетний минимум - $87 за баррель.
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По данным агентства, спрос на нефть в этом году будет расти самыми медленными темпами с 2009 года.
Напомним, министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял о том, что бюджету России потребуется 500 млрд рублей ($12,5 млрд. - ред.) из Резервного фонда при условии дальнейшего падения цен на нефть.
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