"Нафтогаз" обратился в арбитраж для пересмотра контракта с "Газпромом" на транзит газа

Госхолдинг НАК «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе госхолдинга, добавив, что более подробная информация будет обнародована позже.

«Информацию мы подтверждаем. Детали будут немного позже», - сказали в пресс-службе «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в январе-августе 2014 года сократился на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 46,3 млрд куб. м.

Читайте такжеКабмин хочет пересмотреть цены на транзит российского газа

Справка УНИАН. Согласно транзитному контракту от 2009 года между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают уже в течение последних четырех лет.

Объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, по итогам 2013 года увеличился на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м. В 2012 году транзит российского газа через территорию Украины составил 84,3 млрд куб. м, что на 19,1% меньше показателя 2011 года.