«Энергоатом» и Kulczyk Investments готовят экспорт электроэнергии в ЕС со второго блока ХАЭС

Как говорится в пресс-релизе «Энергоатома», соответствующий проект обсуждался 14 октября на Хмельницкой АЭС.

Согласно сообщению, на совещании были рассмотрены технические аспекты обеспечения безопасной и надежной работы Хмельницкой АЭС при отделении энергоблока №2 ХАЭС для работы в энергосистеме стран Европейского Союза в составе Бурштынского острова.

«Экспорт электроэнергии на европейский энергорынок ‒ это реальный шаг к вступлению Украины в Европейский Союз», ‒ цитирует-пресс-служба заместителя директора по производству ‒ директора департамента эксплуатации НАЭК «Энергоатом» Петра Котина.

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» намерен в декабре предоставить на рассмотрение правительства расчетную документацию по проекту экспорта электроэнергии в ЕС.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

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