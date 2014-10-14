Украина хочет построить новый газопровод в Польшу

Строительство нового 110-километрового магистрального газопровода для ежегодных поставок порядка 8 миллиардов кубометров газа с европейского рынка через Польшу в Украину может обойтись участникам проекта примерно в 245 млн долл., сообщил УНИАН член правления помогающей в реализации этого проекта польской компании Polenergia Радослав Дудзыньский.

По его словам, это ориентировочная стоимость проекта, согласно оценкам "Нафтогаза Украина".

«Думаю, что газопровод может начать работать в 2019-2020 году", - сказал Дудзыньский, отметив, что его реализация будет зависеть от того, удастся ли найти необходимое финансирование.

Собеседник агентства сказал, что этот газопровод планируется построить от расположенных во Львовской области подземных хранилищ газа "Бильче-Волица" до пункта передачи газа на украинско-польской границе "Дроздовиче".

Представитель Polenergia, который принимал участие в Baltic Business Forum, сказал, что Украина через новый интерконнектор на границе с Польшей может получать как газ из Германии, так и сжиженный газ, поставляемый в польский терминал в Свиноуйсьце, который должен начать работать в 2015 году.

Кроме этого, по словам Дудзыньского, этот газопровод может использоваться для поставок газа из Украины в Польшу, например закачанного ранее из Евросоюза топлива в украинские газовые хранилища в периоды пикового потребления.

Как сообщал УНИАН, Польша стала первой страной, через которую Украина начала прокачивать газ из Европейского Союза, но на сегодняшний день она обладает самыми меньшими техническими возможностями по таким поставкам: максимум 1,5 млрд кубометров газа в год, в то время как через Венгрию можно прокачивать около 6 млрд кубометров, а через Словакию - 10 млрд кубометров.

Украина ежегодно потребляет около 40-45 млрд кубометров газа, половину из которого ранее закупала у российского "Газпрома", который в июне текущего года полностью прекратил ей поставки топлива из-за спора о цене и долгах за ранее проданный газ.