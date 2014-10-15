Нефть подешевела до рекордного минимума - $85 за баррель

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE futures Europe во вторник упала до минимума с 2010 года и достигла 85,04 доллара за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Американская нефть WTI подешевела в Нью-Йорке на 4,6% до 81,84 доллара за баррель. Это максимальное падение почти за два года, теперь цена находится на уровне 28 июня 2012 года.

Отрицательная динамика цен на "черное золото" отмечена на фоне заявлений Саудовской Аравии о том, что она не возражает против сохранения низких мировых цен в течение длительного времени и, скорее всего, не намерена сокращать добычу. Ожидается, что 27 ноября ОПЕК рассмотрит квоту на добычу, составляющую 30 млн баррелей в сутки.

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Кроме того, во вторник Международное энергетическое агентство сократило прогноз по мировому спросу в 2014 году на 200 тыс. баррелей в сутки до 92,4 млн баррелей, ожидая роста спроса по итогам 2014 года на 0,7% в годовом выражении. По оценкам МЭА, мировой спрос на нефть увеличится в 2015 году на 1,1 млн баррелей в сутки или на 1,2 проц до в среднем 93,25 млн баррелей в сутки.

Тем не менее, предыдущий прогноз агентства по спросу на нефть в 2015 году снижен на 300 тыс. баррелей в сутки.

В МЭА подсчитали, что в 2014 году рост мирового спроса на нефть может оказаться минимальным с 2009 года.

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