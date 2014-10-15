Проект строительства LNG-терминала могут одобрить в течение 6 месяцев

Глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) Сергей Евтушенко надеется на одобрение правительством Украины проекта создания терминала по приему сжиженного газа (LNG) в Одесской области не позже, чем в ближайшие шесть месяцев.

Об этом он сказал УНИАН во вторник в польском Свиноуйсце, где принимает участие в Baltic Business Forum.

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"Я очень надеюсь, что такое решение в ближайшие шесть месяцев будет принято", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что опыт Литвы и Польши, которые запускают свои LNG-терминалы в 2015 году, подтверждает, что это серьезный инструмент, позволяющий добиться снижения цен на поставляемое из России топливо и диверсифицировать поставки энергоносителей.

Он заметил, что "Газпром" уже снизил Литве цену на газ на 20%.

Евтушенко подчеркнул, что Госинвестпроект уже подготовил все необходимые документы для того, чтобы Украина начала принимать газ из LNG-терминала.

"Важное политическое решение (которое должно принять правительство): LNG - это элемент стратегии энергетической безопасности или бизнес. Я не могу гарантировать, что в первые годы бизнес будет хорошим, но рынок движется в направлении, что цены будут стабильно снижаться", - сказал Евтушенко, добавив, что, по прогнозам аналитиков, в 2017-2019 годах на газовом рынке будет больше продавцов, чем покупателей этого топлива.

Он напомнил, что реализация этого проекта требует только 50 млн евро капитальных затрат и около 55 млн долл. операционных расходов в год на аренду специального корабля FSRU (Floating Storage and Regasification Unit).

Собеседник агентства обратил внимание, что это сравнительно незначительны затраты на фоне около 1 млрд долл., которые Украина ежемесячно платила "Газпрому" за поставки российского газа.

В тоже время он сказал, что этот проект может быть реализован также за частные инвестиции, но обратил внимание, что Польша и Литва сделали это за собственные средства.

Евтушенко также напомнил, что терминал после принятия решения о реализации этого проекта может быть готов к эксплуатации за 9-12 месяцев и ежегодно через него можно прокачивать от 3 до 5 млрд кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, главный поставщик газа в Украину, российский "Газпром" в июне текущего года полностью прекратил поставки газа "Нафтогазу" из-за спора о цене на поставляемое топливо и долгов за предыдущие поставки. Украина активно ищет способы компенсировать возникший дефицит, который частично возмещает за счет поставок газа из Евросоюза, реализуемых сейчас через Словакию и Польшу.

Строительство LNG-терминала является одним из проектов, направленных на уменьшение зависимости от РФ наряду с уменьшением потребления газа в Украине, разработкой сланцевого газа и газификацией угля.

Напомним, в июне Сергей Евтушенко заявлял, что если появится финансирование строительства LNG-терминала, то уже через 12 месяцев Украина сможет начать поставки сжиженного газа.