России слишком поздно останавливать отход европейских компаний от «Газпрома» - FT

Из-за политического напряжения и высоких цен «Газпрома» Россия может потерять роль хозяина положения в ситуации с поставками газа в Европу, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Издание напоминает о временном прекращении Россией газовых поставок в Восточную Европу в 2006 и 2009 годах и отмечает, что в этом году континент, кажется, вновь рискует столкнуться с такой проблемой.

Читайте такжеПрибыль "Газпрома" за первое полугодие сократилась на 23%«Газпром» поставляет в Европу 30% газа, но во многих восточноевропейских странах этот показатель приближается к 100%, говорится в статье. Кроме того, половина импортируемого из России газа идет через Украину, и эти поставки всегда могут выступить в качестве «потенциального политического заложника», пишет издание. Дипломаты надеются, что ЕС, Россия и Украина договорятся в Берлине о возобновлении газовых поставок в Киев, но даже если сделку заключат, большинство восточноевропейских правительств вряд ли смогут расслабиться, отмечает газета.

Читайте также"Нафтогаз" обратился в арбитраж для пересмотра контракта с "Газпромом" на транзит газаТем не менее, говорится в заметке, «первая линия обороны» Европы заключается в больших по сравнению с 2009 годом объемах газовых резервов, что создает для многих европейских стран своеобразную «подушку безопасности» на срок до нескольких недель или больше в случае снижения поставок российского газа. Помимо этого, на фоне снижающихся цен на нефть в ЕС растет уверенность, что Москва не хочет сокращать объемы продажи газа, подчеркивает издание.

Не исключено, что для России слишком поздно останавливать постепенный, но основательный отход европейских компаний от «Газпрома», пишет газета и приводит в качестве примера болгарский «Агрополихим», который намерен в 2015 году перейти с газа на энергетическое сырье из биомассы. Похожая ситуация наблюдается и в Польше, где компания Grupa Azoty пытается преодолеть свою зависимость от России. Крупные страны — члены ЕС уже разнообразили источники своих поставок, получая газ, например, из Норвегии и Алжира.