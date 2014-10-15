Еврокомиссия отложила принятие решения по российскому газопроводу OPAL

Еврокомиссия не примет решения о предоставлении газопроводу OPAL изъятий из норм Третьего энергопакета пока не завершатся трехсторонние переговоры по газу между РФ, Украиной и ЕС, сообщил в среду, 15 октября, источник одной из едущих европейских энергетических компаний, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеПродан: 21 октября вряд ли удастся поставить точку в газовых переговорах с РоссиейРанее предполагалось, что Еврокомиссия до 15 сентября даст ответ России о возможности полного заполнения газопровода OPAL, который является финальным распределительным звеном газопровода "Северный поток".

В соответствии с нормами "третьего энергопакета" часть мощностей газопровода OPAL должна быть зарезервирована под транспортировку газа независимых поставщиков.

Читайте такжеРоссия надеется, что холода заставят Европу поменять отношение к "Южному потоку"Однако в Министерстве энергетики РФ позднее сообщили, что срок принятия решения по использованию мощностей газопровода OPAL продлен до 31 октября.

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