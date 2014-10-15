Россия хочет построить газопровод не только в Китай, но и в Японию

Россия предложила построить газопровод, который соединит месторождения на Дальнем Востоке с северной частью Японии, сообщает Рейтер со ссылкой на японскую газету Nikkei.

Россия предложила Токио проект газопровода с Сахалина до острова Хоккайдо в сентябре, но такая идея обсуждается уже несколько десятилетий, написала газета со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Одно из препятствий к осуществлению проекта - спор о южных Курильских островах, претензии на которые заявляет Япония.

Чиновник японского министерства экономики, торговли и промышленности, пожелавший остаться неназванным, опроверг информацию о получении предложения от России.

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Москва пытается увеличить поставки нефти и газа в Азию, прежде всего, в Японию и Китай. Россия предлагает скидки на газ для Японии, на которую приходится около трети мировых закупок сжиженного газа (СПГ). Страны обсуждали снабжение Японии СПГ с предприятий на Сахалине и во Владивостоке, но переговоры приостановились после введения Западом санкций против России.

Глава Газпрома Алексей Миллер сказал в понедельник, что концерн может отказаться от планов строительства завода сжижения газа во Владивостоке, чтобы увеличить поставки топлива в Китай по трубопроводу.

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