Нефть снова обновила рекордный минимум цены
12:27, 15 октября 2014Энергетика
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Цена нефти продолжает стремительно падать. Сейчас фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 1,39% - до $83,86 за баррель.
Цены на нефть снова упали / Фото УНИАН
Напомним, за прошедшие сутки цены на нефть дважды возобновляли четырехлетний минимум, падая до $86 за баррель, пишет Европейская правда.
В проекте госбюджета России на 2015 год цена запланирована на уровне $100 за баррель нефти сорта Urals. Котировки Urals обычно на 1-2 доллара ниже котировки Brent.
Однако глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что российская экономика выдержит снижение цены нефти до $80 за баррель.
Напомним, сегодня утром нефть подешевела до $85 за баррель.
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