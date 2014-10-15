Нефть снова обновила рекордный минимум цены

Напомним, за прошедшие сутки цены на нефть дважды возобновляли четырехлетний минимум, падая до $86 за баррель, пишет Европейская правда.

В проекте госбюджета России на 2015 год цена запланирована на уровне $100 за баррель нефти сорта Urals. Котировки Urals обычно на 1-2 доллара ниже котировки Brent.

Однако глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что российская экономика выдержит снижение цены нефти до $80 за баррель.

Напомним, сегодня утром нефть подешевела до $85 за баррель.