Иран не возражает против снижения цен на нефть

Входящий в Организацию нефтеэкспортёров (ОПЕК) Иран, традиционно выступавший за поддержание мировых цен на нефть на уровне $100 за баррель, изменил позицию, сообщив, что не возражает против снижения цен.

Иран занимает третье место в ОПЕК по добыче нефти, и его бюджет во многом зависит от нефтяного экспорта, поэтому страна обычно первой выступает за сокращение добычи в организации при снижении мировых цен. Но в этот раз ОПЕК, судя по всему, не планирует пересматривать объем производства.

"В это время года снижение цен - это нормально. Снижение цен компенсируется подорожанием доллара", - сказал Рейтер источник, знакомый с политикой Ирана в нефтяной сфере.

Заместитель министра нефтяной промышленности Ирана во вторник высказал предположение, что спад цен будет кратковременным. Управляющий Национальной нефтяной компанией Ирана Рокнеддин Джавади, когда его спросили, повредят ли низкие цены бюджету страны, ответил: "Я так не думаю".

Крупнейший в ОПЕК производитель Саудовская Аравия, а также Кувейт и Катар, дали понять, что не будут сокращать добычу, и значительно снизили цены для азиатских клиентов. Организация обсудит квоту на добычу, составляющую 30 миллионов баррелей в сутки, на плановом совещании 27 ноября.