Бюджет России теряет $2 млрд от каждого падения нефти на 1 доллар

Бюджет Российской Федерации теряет 80 млрд рублей (около $ 2 млрд) от каждого падения цены на нефть на 1 доллар.

Об этом рассказал агентству Bloomberg Максим Орешкин, глава отдела стратегического планирования при Министерстве финансов России, передает Еспресо.TV.

Агентство напоминает, что с июня котировки Brent упали на 20%.

Российское правительство еще в прошлом месяце начало заявлять, что в бюджет следующего года будет закладываться более низкая цена. По словам российских чиновников, есть намерение заложить цену около $60 за баррель. Но несмотря на все это, бюджет РФ и в следующем году будет сведен с дефицитом, если среднегодовая цена составит менее $104 за баррель, утверждают аналитики российского Сбербанка. Цена в $90 за баррель будет стоить России 1,2% ВВП.

Читайте такжеПадение цен на нефть ударит по России сильнее санкций - СМИ

Напомним, фьючерсы на нефть Brent упали в цене еще на 1,39% - до $83,86 за баррель.

Ранее сегодня цена нефти на ведущих мировых биржах упала сразу на несколько долларов.

В частности, официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 14 октября снизилась на $ 3,90 и составила $ 81,84 за баррель.

Читайте такжеВ России курс доллара превысил 41 рубль впервые в истории

В то же время официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (ІСЕ Futures Europe) по итогам торгов 14 октября снизилась на $ 3,85 и составила $ 85,04 за баррель.

Напомним, бюджет России на ближайшие три года сверстан исходя из средней цены на нефть $ 93-95 за баррель.