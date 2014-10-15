Подготовка украинской ГТС к зиме обошлась в 330 млн гривень

««Укртрансгаз» завершил подготовку газотранспортной системы к осенне-зимнему периоду и вручил паспорта готовности производственным филиалам», - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, полный комплекс работ по подготовке производственных и непроизводственных объектов к отопительному сезону не проведен на неподконтрольной Вооруженным силам Украины территории в Луганской и Донецкой областях.

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За время подготовки выполнен капитальный ремонт почти 25 км линейной части трубопроводов и 25 скважин подземных газохранилищ; проведена реконструкция 358 газораспределительных станций, отремонтировано 1760 систем автоматического контроля, сигнализации и пожаротушения на газораспределительных и компрессорных станциях.

«Таким образом, за период подготовки к осенне-зимнему периоду выполнено работ и поставлено материально-технических ресурсов на сумму 330,7 млн грн при запланированных на весь период подготовки 557,4 млн грн», - отмечается в сообщении «Укртрансгаза».

Как сообщал УНИАН, отопительный сезон в Украине начнется с 1 ноября, однако при резком похолодании подключение к теплоснабжению домов произойдет раньше.

Температура воздуха в домах украинцев в отопительный сезон должна быть не ниже 18 градусов тепла.

В текущем году правительство поставило задачу всем областям Украины сократить потребление газа на 30% в связи с дефицитом топлива, возникшим вследствие прекращения поставок газа из РФ. При этом сообщалось, что если в Украине будет наблюдаться теплая погода, то отопительный сезон может начаться позже обычного и раньше закончиться в целях экономии газа. Также правительство обязало все города Украины в текущем году согласовывать с Кабмином дату начала отопительного сезона.