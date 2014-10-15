Украина за 9 месяцев импортировала угля на $1,23 млрд

Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины за указанный период являлись Россия, США и Казахстан.

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Импорт угля из России за 9 месяцев текущего года в денежном выражении составил 835,451 млн долл., из США – 233,916 млн долл., из Казахстана – 73,582 млн долл. На другие страны пришлось 87,088 млн долл.

Экспорт каменного угля и антрацита за 9 месяцев 2014 года в денежном выражении составил 489,089 млн долл. Крупнейшими потребителями украинского угля стали Турция (111,68 млн долл.), Россия (45,6 млн долл.), Марокко (42,704 млн долл.).

Стоит отметить, что Украина и ранее занималась импортно-экспортными операциями данных видов угля. Так, в 2013 году импорт составил 1,973 млрд долл., а экспорт – 0,737 млрд долл. В 2012 году импорт составил 2,637 млрд долл., а экспорт – 0,609 млрд долл.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период испытывает острый дефицит энергетического угля. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

Компенсировать потери угля Украина решила за счет существенного наращивания импорта. В частности, до конца года только лишь для потребностей госкомпании «Центрэнерго» будет закуплено 1 млн тонн африканского угля.

Угледобывающие предприятия Украины в сентябре текущего года сократили добычу угля вдвое - до 3,4 млн тонн против 6,7 млн тонн в сентябре 2013 года.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольных Киеву складах находится 2,6 млн тонн угля.