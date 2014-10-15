Дефицит угля вынудил Украину сократить экспорт электроэнергии

Украина за январь-сентябрь 2014 года в денежном выражении сократила экспорт электроэнергии в страны ЕС и Беларусь на 6,5% - до 411,959 млн долл., сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, экспорт электроэнергии в Венгрию за 9 месяцев текущего года сократился по сравнению с январем-сентябрем 2013 года до 179,934 млн долл. с 174,062 млн долл., экспорт в Беларусь увеличился до 148,032 млн долл. с 145,566 млн долл., в Молдову – сократился до 43,485 млн долл. с 82,966 млн долл. Экспорт в другие страны составил 40,507 млн долл.

Читайте такжеУкраина за 9 месяцев импортировала угля на $1,23 млрд

Как сообщал УНИАН, Украина из-за дефицита энергетического угля, большая часть которого добывается в зоне боевых действий на востоке страны, полностью прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь с 1 октября, а в сентябре ограничила на 50% экспорт в ЕС.

Украина в 2013 году экспортировала электроэнергию в страны ЕС, Молдову и Беларусь на 580,194 млн долл., в 2012 году - на 574,819 млн долл.