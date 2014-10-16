Цены на нефть обвалились ниже $83 за баррель

Цены на нефть сорта Brent, к которым привязана стоимость российской экспортной нефти Urals, на торгах в Лондоне опустились ниже $83 за баррель, передает ИТАР-ТАСС.

Так, фьючерсный контракт с поставкой в ноябре подешевел в ходе последней торговой сессии на 1% - до $82,91 за баррель. Срок обращения ноябрьских контрактов на бирже истекает в четверг, 16 октября.

За три месяца цены на нефть Brent просели на 24% - с $108,77 за баррель.

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Саудовская Аравия с 1 октября снизила цену по азиатским контрактам на $1,2 до $90,02 за баррель, и нефтетрейдеры на основе анализа фьючерсного рынка ждут еще одного раунда снижения отпускных цен Саудовской Аравии - в пределах $0,7-1,0 за баррель.

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