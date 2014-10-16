В Госдуме решили принять закон о запрете реэкспорта российского газа в Украину

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев предлагает законодательно запретить реэкспорт российского газа в Украину, передает ТАСС.

По словам Гутенева, в настоящее время разрабатывается соответствующий проект закона, который планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента до конца текущей сессии.

Читайте такжеРоссия угрожает Европе перебоями с поставками газа, если не прекратится реверс в УкраинуГутенев также направил письмо всем остальным депутатам Госдумы, в котором призвал своих коллегам представить свои предложения к готовящейся законодательной инициативе.

Он отметил, что "предлагается подготовить предложения по внесению поправок в законы "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и "Об экспорте газа", а также и иные акты в этой области, направленные на недопущение ущерба экономическим интересам РФ".

Читайте такжеЕврокомиссия отложила принятие решения по российскому газопроводу OPAL"Считаю целесообразным законодательно установить требование о включении во внешнеторговые контракты на экспорт российского газа в иностранные государства условие о запрете реэкспорта поставленного газа если зарубежным партнером (потребителем экспортной продукции) не выполняются договорные условия об оплате минимального годового количество газа в соответствии с принципом "бери или плати", а также в страны, имеющие финансовую задолженность перед РФ", - сообщил депутат.

Украина из-за прекращения поставок газа Россией сейчас закупает его в реверсном режиме из Европы через территории Польши, Словакии и Венгрии.