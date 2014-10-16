Потребители за неделю снизили долг перед «Нафтогазом» почти на миллиард гривень

Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 14 октября задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 18,334 млрд грн за потребленный природный газ, что на 5,1%, или на 991 млн грн, меньше показателя прошлой недели, говорится в сообщении государственного энергохолдинга.

В компании отметили, что один из крупнейших должников за газ компания «Киевэнерго», подконтрольная бизнесмену Ринату Ахметову, за прошлую неделю уменьшила задолженность на 27 млн грн – до 1,217 млрд грн.

«Компания получила график расчетов за потребленный газ и возобновила газоснабжение предприятиям ПАО «Киевэнерго», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Наибольшая суммарная просроченная задолженность за потребленный газ накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Киева (1,3 млрд грн), Донецкой (3,3 млрд грн), Днепропетровской (2,7 млрд грн), Луганской (0,9 млрд грн) и Одесской (0,8 млрд грн) областей.

«Средний уровень расчетов за природный газ по предприятиям ТКЭ в Украине за 2014 год составляет 49%», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

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Как отмечают в госкомпании, самые низкие показатели по уровню расчетов у предприятий Севастополя (9%), АР Крым (11%), Луганской (15%), Днепропетровской (22%), Донецкой (27%), Одесской (31%) областей. Наивысший уровень расчетов по этой категории предприятий у ТКЭ и ТЭЦ Закарпатской (100%), Херсонской (76%), Харьковской (73%), Львовской (71%) и Хмельницкой (61%) областей, а также Киева (62%).

Как сообщал УНИАН, долг предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей по состоянию на 22 апреля 2014 года перед НАК «Нафтогаз Украины» составлял 20,7 млрд грн.

Кабинет министров Украины прогнозирует, что дефицит «Нафтогаза» в 2014 году составит порядка 37 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Нафтогаз Украины» в 2013 году увеличил чистый убыток на 14% - до 12,521 млрд грн с 10,968 млрд грн в 2012 году.