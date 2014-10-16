Британия блокирует продажу "дочки" немецкой нефтегазовой компании российским олигархам

Министерство энергетики Великобритании может заблокировать продажу нефтегазовых активов энергогиганта RWE за 5,1 миллиарда евро консорциуму российских инвесторов, передает Reuters со ссылкой на Financial Times.

Читайте такжеГермания, несмотря на санкции, позволила российскому олигарху купить "дочку" RWELetterOne - инвестфонд, основанный российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Германом Ханом - и RWE хотят гарантий, что в случае принятия новых санкций в отношении России, которую Запад обвиняет в поддержке сепаратистов на востоке Украины, власти Великобритании не экспроприируют активы в Северном море, приобретенные LetterOne у RWE в марте.

По данным FT, министр энергетики Великобритании Эд Дейви не хочет давать такие гарантии. Ранее RWE уже выражала сомнения в том, что Британия пойдет сделке навстречу.

Читайте такжеЛондон может помешать олигарху из России купить немецкую нефтегазовую компаниюМинистерство энергетики Британии не комментирует ситуацию.

RWE ранее также сообщила, что продолжает работать над завершением сделки по продаже RWE Dea. В августе сделка была одобрена Министерством экономики Германии.

Фридман и его партнеры основали L1 после продажи доли в ТНК-BP государственной Роснефти под руководством Игоря Сечина. Они получили за свою половину в компании около $28 миллиардов при общей стоимости сделки в $55 миллиардов.

Реверсные поставки газа в Украину идут, в том числе, по контракту с немецкой RWE.