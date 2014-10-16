Дешевая нефть не приведет к снижению цен на бензин в Украине - эксперты

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщили эксперты рынка нефтепродуктов Украины.

«Дефицит валюты только у членов ассоциации (операторов рынка нефтепродуктов Украины – УНИАН) составляет на сегодняшний день около 150-200 млн долл.», - сказал президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.

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По его словам, речь идет о проблемах с поставкой около 30% от объема украинского рынка, так как компании-импортеры нефтепродуктов имеют долгосрочные контракты в долларах.

В то же время, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн сообщил, что по его подсчетам падение цен на топливо в Украине к концу октября должно было составить 60-80 коп. на литре при условии достаточного наполнения валютного рынка.

«По нашим расчетам розничные цены еще имели потенциал снижения на 60-80 коп. до конца октября с учетом тех благоприятных тенденций, которые мы видим в мире. Однако, вряд ли эта цена будет реализована. Потому что на рынке нарастает дефицит топлива», - сказал Куюн.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в январе-сентябре 2014 года увеличила импорт нефтепродуктов в денежном выражении на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,991 млрд долл. Импорт нефтепродуктов в Украину из Беларуси за 9 месяцев 2014 года в денежном выражении увеличился до 2,403 млрд долл. с 1,851 млрд долл., из России – сократился до 0,899 млрд долл. с 1,28 млрд долл., из Литвы – увеличился до 0,598 млрд долл. с 0,507 млрд долл.

Украина более чем на 80% зависит от импорта нефтепродуктов.

Цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в среду, 15 октября, снизилась на 3,81% - до 81,89 доллара за баррель с 85,14 доллара в предыдущий торговый день.

Организация стран-экспортеров нефти - ОПЕК - объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж. На долю 12 входящих в ОПЕК стран приходится более трети добываемой во всем мире нефти, то есть более 32 млн баррелей в день.

Ранее сообщалось, что цены на топливо в России с января по август выросли на 5,3%.