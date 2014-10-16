В ЕС заявляют, что переживут зиму даже при полном отключении газа Россией

В случае полного прекращения поставок российского газа домохозяйства Европейского Союза переживут зиму, если будет хорошее сотрудничество между странами-членами в плане направления между ними потоков газа.

Такие выводы, которые содержатся в докладе Европейской комиссии, обнародовал в четверг в Брюсселе вице-президент ЕК по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Этот доклад демонстрирует, что мы не ждем, но делаем все, что можем, чтобы быть готовыми. Впервые мы составили картину рисков и возможных решений. Если мы работаем вместе, демонстрируем солидарность и выполняем рекомендации этого доклада, ни одно домохозяйство в ЕС не останется в холодной зиме", - сказал он.

В докладе отмечается, что речь идет только о "наиболее экстремальном сценарии для того, чтобы проверить систему". "Это - только сценарий, но не прогноз относительно того", что никакой газ не поступает полгода из России", - отмечают в ЕК.

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В Еврокомиссии пришли к заключению, что если страны-члены будут сотрудничать и разрешат направлять потоки газа между собой, используя максимально физические возможности, потребители в ЕС будут в значительно лучшем положении.

В докладе отмечается, что в случае полного прекращения поставок газа только через Украину, никакого эффекта не почувствуют страны Балтии и Финляндия, потому что у них есть прямая труба, которая не идет через Украину. Для стран юго-востока будет так же, как в случае полного прекращения поставок газа.

Доклад базируется на выводах национальных докладов стран ЕС и стран Энергетического сообщества.

В документе констатируется, что наиболее уязвимыми в случае прекращения поставок российского газа являются страны Балтии, Финляндия, юго-восток ЕС и страны Энергетического сообщества.

Как сообщал УНИАН, российский «Газпром» в июне этого года полностью прекратил поставки газа Украине, через которую он поставляет в Европейский Союз почти половину всего своего экспорта топлива в ЕС.