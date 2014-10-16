Украина попросила Стокгольмский суд быстрее назвать справедливую цену на газ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Для того, чтобы иметь промежуточное решение по поставкам газа, мы обратились в Стокгольмский суд ускорить вынесение промежуточного решения, которое обеспечило бы установление цены (на газ - УНИАН) с другой стороны - поставки природного газа», - сказал глава правительства.

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Он напомнил, что позиция Украины по газовому вопросу остается неизменной. «Украина подала несколько исков в Стокгольмский арбитражный суд. Первый - это базовый иск по отношению к российской компании Газпром, где мы требуем возмещения 6 млрд долл. и установления справедливой цены. Именно справедливой цены, - сказал Яценюк. - Нам не нужно скидок или дисконтов. Мы платим нашим европейским партнерам по европейской рыночной цене, которая дешевле той цены, которую нам предложила Россия год назад. Напомню, по контрактам мы должны были заплатить России 500 долл. (за тысячу кубометров - УНИАН). А мы сэкономили на поставках газа от европейских партнеров около полмиллиарда долларов. Это если считать от цены 385 долл. (за тысячу кубометров)».

Яценюк также напомнил, что вторым вариантом по промежуточному решению может стать заключение соглашения. «У нас есть общая позиция с нашими европейскими партнерами относительно базовых принципов заключения временного соглашения на поставку природного газа до 31 марта. Именно временного, поскольку окончательное решение будет вынесено Стокгольмским арбитражным судом», - сказал Яценюк.

Он добавил, что Украина готова подписать такое временное соглашение на тех условиях, которые уже были высказаны украинской и европейской сторонами.

Ранее сообщалось, что основные потребители газа в Польше и Болгарии откажутся от услуг Газпрома в 2015 году.