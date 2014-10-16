Евросоюз подтвердил проведение газовой встречи 21 октября в Брюсселе

Трехсторонняя встреча Украина - Россия - Евросоюз по урегулированию спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой пройдет 21 октября в Брюсселе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил вице-президент ЕС по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер.

"Мы проведем переговоры на следующей неделе здесь, в Брюсселе, во вторник (21 октября). Я буду здесь в воскресенье и понедельник для того, чтобы подготовить эту встречу", - сообщил он.

По словам Эттингера, в Брюссель прибудут украинский и российский министры Юрий Продан и Александр Новак, а также представители «Нафтогаза Украины» и «Газпрома».

"Мы оптимистичны. Основываясь на очень интенсивной предварительной работе, на доброй воле, мы не будем заложниками в плане поставок газа. Я уверен, что мы сможем договориться по пакету, который обеспечит безопасность поставок в начале следующего года. Это может быть возможным. В Украине есть финансовые ресурсы, для этого предусмотрен финансовый пакет - средства от МВФ и ЕС", - сказал Эттингер.

Он отметил, что сейчас речь идет об обеспечении безопасности поставок газа до конца марта следующего года.

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Как сообщал УНИАН, переговоры по урегулированию ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжаются с мая. 26 сентября на переговорах в Берлине Еврокомиссия предложила Украине купить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 долл. за 1 тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

Консультации между Украиной и Евросоюзом состоялись в Брюсселе 2 октября.