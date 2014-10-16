Яценюк считает, что бензин в Украине должен подешеветь из-за падения цен на нефть

Правительство ожидает уменьшения цен на нефть и нефтепродукты, в частности бензин, в Украине из-за снижения мировых цен на нефть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«В течение последних недель мировые цены на нефть активно падают. 24% падение цен на нефть на мировых биржах. Для мира и Украины это хорошая новость. Но хочу напомнить, что к ценам на нефть привязаны цены на энергетические ресурсы, в том числе на газ, - сказал Яценюк. - Сейчас в мире тенденция к уменьшению стоимости энергетических ресурсов».

Он отметил, что уже имел переговоры с представителями ключевых участников украинского рынка нефтепродуктов и получил от них предварительные заверения в том, что цены на бензин в Украине будут пересмотрены, учитывая мировые тенденции снижения цены на нефть.

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«Сегодня утром я имел переговоры с основными компаниями, которые продают нефть и нефтепродукты в Украине, относительно определенного уменьшения цены на нефтепродукты в Украине, поскольку это отвечает мировой тенденции. Пока есть заверения, но я поверю тогда, когда увижу другие ценники на автозаправочных станциях», - сказал Яценюк.

Он также предложил Антимонопольному комитету присоединиться к оценке ситуации на внутреннем рынке бензинов. «Обращаюсь к Антимонопольному комитету Украины - помочь нашим продавцам нефтепродуктов, импортерам установить справедливые и правильные цены на нефть и нефтепродукты», - сказал Яценюк.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина более чем на 80% зависит от импорта нефтепродуктов.

Цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) 15 октября 2014 г. уменьшилась на 3,81% - до 81,89 доллара за баррель с 85,14 доллара в предыдущий торговый день.

Однако эксперты рынка нефтепродуктов Украины считают, что падение мировых цен на нефть не приведет к снижению цен нефтепродуктов на АЗС Украины из-за дефицита валюты на финансовом рынке страны.

«Дефицит валюты только у членов ассоциации (операторы рынка нефтепродуктов Украины – УНИАН) составляет сегодня около 150-200 млн долл.», - сказал президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.

По его словам, речь идет о проблемах с поставками около 30% объема украинского рынка, поскольку компании-импортеры нефтепродуктов имеют долгосрочные контракты в долларах.

В то же время директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн сообщил, что, по его подсчетам, падение цен на топливо в Украине до конца октября должно было составлять 60-80 коп. на литре при условии достаточного наполнения валютного рынка. «По нашим расчетам, розничные цены еще имели потенциал снижения на 60-80 коп. до конца октября с учетом тех благоприятных тенденций, которые мы видим в мире. Однако вряд ли эта цена будет реализована. Потому что на рынке нарастает дефицит топлива», - сказал Куюн.