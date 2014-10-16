Украина с начала года сократила потребление газа на 16%

Потребление газа в Украине с начала года сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании Кабинета министров.

«Что касается газа. Сегодня я получил последнюю статистикуо потреблении газа. Есть определенная позитивная тенденция. С начала года Украина потребила на 16% меньше природного газа по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, – сказал Яценюк. - Если брать период времени, когда правительство начало активно заниматься экономией газа и установлением лимитов (это фактически с апреля месяца), то здесь объемы экономии достигают больше 20%».

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При этом Яценюк отметил, что этого все равно недостаточно, чтобы пройти зиму, и в этом смысле предпринимаемые правительством меры для экономии потребления газа, диверсификации поставок и потребления, являются очень важными.