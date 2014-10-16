В ЕС провели стресс-тест по Украине на случай газовой войны с Россией

Об этом свидетельствуют результаты стресс-тестов Еврокомиссии по готовности газотранспортной системы к осенне-зимнему периоду, пишет РБК Украина.

"Как показывают результаты стресс-тестов, за счет собственной добычи и возможностей подземных хранилищ газа Украина может обеспечить 50-70% газа от потребности, если будут приняты необходимые меры. По оптимистичному сценарию, импорт из ЕС сможет частично покрыть дефицит газа", - говорится в отчете Еврокомиссии.

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При этом в ЕС позитивно оценили начало реверса газа в Украину из Словакии.

Отметим, в начале июля Еврокомиссия обратилась к государствам-членам ЕС, а также другим ответственным странам, среди которых и Украина, с просьбой смоделировать влияние различных возможных сценариев срыва на поставки газа в своих странах этой зимой и описать меры борьбы с дефицитом поставок.

Ранее сообщалось, что проект строительства LNG-терминала могут одобрить в течение 6 месяцев.