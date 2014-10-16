Потребление угля в Украине упало почти на 47%

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным ведомства, по сравнению с августом 2014 года потребление угля сократилось на 10,2%.

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Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период испытывает острый дефицит энергетического угля. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

Компенсировать потери угля Украина решила за счет существенного наращивания импорта. В частности, до конца года только лишь для потребностей госкомпании «Центрэнерго» будет закуплено 1 млн тонн африканского угля.

Угледобывающие предприятия Украины в сентябре текущего года сократили добычу угля вдвое - до 3,4 млн тонн против 6,7 млн тонн в сентябре 2013 года.