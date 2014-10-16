Путин пригрозил сокращением поставок газа через Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин заявил на пресс-конференции в Белграде.

«Существуют большие транзитные риски. И если мы увидим, что наши украинские партнеры так же, как, скажем в 2008 году, начнут несанкционированно отбирать наш газ из экспортной трубопроводной системы, то мы так же, как и в 2008 году, будем последовательно на объем украденного сокращать подачу», - сказал Путин.

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Как сообщал УНИАН, российский «Газпром» в июне этого года полностью прекратил поставки газа Украине, через которую он поставляет в Европейский Союз почти половину всего своего экспорта топлива в ЕС.

Сегодня, 16 октября, вице-президент Еврокомиссии по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер заявил, что в случае полного прекращения поставок российского газа домохозяйства Европейского Союза переживут зиму, если будет хорошее сотрудничество между странами-членами в плане направления между ними потоков газа.

В Еврокомиссии пришли к выводу, что если страны-члены ЕС будут сотрудничать и позволят направлять потоки газа между собой, используя максимально физические возможности, потребители в ЕС будут в значительно лучшем положении.