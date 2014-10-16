«Надра Украины» выбрала инвесторов для разработки четырех нефтегазовых месторождений

Национальная акционерная компания «Надра Украины» 30 сентября провела открытый конкурс по привлечению инвестиций в разработку месторождений полезных ископаемых, спецразрешения на пользование которыми имеют ее дочерние предприятия, и выбрала инвесторов для четырех нефтегазовых месторождений, говорится на сайте компании.

Согласно сообщению, на конкурс было вынесено 16 нефтегазовых и титановых месторождений, однако заявки поступили лишь на 4 нефтегазовые площади.

Победителями конкурса по разработке месторождений госпредприятия «Западукргеология» (Ивано-Франковская область) стали группы юридических лиц: «Нафтогазрембуд – 1» и «Агромаис» по Старо-Богородчанской площади, «Захидтехногаз» и «ЕКОВЕСТ ГРУП» по Ортыницкой площади, а также «Нафтогазрембуд – 1» и «Еврогазконтракт» по Волосянской площади.

Кроме того, группа юрлиц - «Навигатор комплект», «ВАЛПИС» и «ГЕОСЕРВ» стали победителями по Приричной площади Архиповской зоны структур, принадлежащей госпредприятию «Черниговнафтогазгеология».

Как сообщал УНИАН, компания «Надра Украины» рассчитывает на рост добычи углеводородов в Украине за счет привлечения инвесторов в совместные проекты геологоразведки и кредитов под государственные гарантии.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.