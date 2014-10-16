Путин надеется решить все газовые споры с Украиной в ближайшее время

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Президент России Владимир Путин надеется, что участникам трехсторонних переговоров Украина – Евросоюз - РФ удастся в ближайшее время договориться и поставить точку во всех газовых спорах с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Белграде (Сербия).

«Надеюсь на то, что нам удастся в ближайшее время. Вот сегодня у меня уже начнутся встречи в Италии, в том числе и по этому вопросу. Наши партнеры находятся с нами в контакте - и европейские, и украинские. Надеюсь, что им удастся обо всем договориться и поставить точку во всех спорах», - отметил Путин.

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Как сообщал УНИАН, переговоры по урегулированию ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжаются с мая.

26 сентября на переговорах в Берлине Еврокомиссия предложила Украине купить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 долл. за 1 тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

Консультации между Украиной и Евросоюзом состоялись в Брюсселе 2 октября.

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Сегодня, 16 октября, вице-президент Еврокомиссии по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер заявил, что трехсторонняя встреча Украина - Россия - Евросоюз по урегулированию спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой пройдет 21 октября в Брюсселе.