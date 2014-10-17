Статданные из США остановили падение цен на нефть

На мировых торгах в пятницу, 17 октября, цены на нефть растут после публикации положительной статистики экономических показателей США, но аналитики сомневаются в существенном повышении котировок, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,69 до $86,51 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,34 до $83,04 за баррель.

Читайте такжеЯценюк считает, что бензин в Украине должен подешеветь из-за падения цен на нефтьВ четверг, 16 октября, цена Brent упала до четырехлетнего минимума и снизится по итогам недели четвертую неделю подряд.

Ведущие аналитики нефтяного рынка снизили прогнозы цен, некоторые на $12 за баррель, усмотрев, что ОПЕК не планирует сокращать добычу, чтобы поддержать рынок. Технические аналитики предсказывают дальнейшее падение цен на WTI, если они пройдут уровень поддержки $80.

Читайте такжеУкраинский интерес в нефтяном ценопадеКак отмечают аналитики, сейчас на рынке избыток нефти, при этом добыча в Северной Америке растет. Кроме США, спрос нигде не увеличивается, и, к сожалению, такая ситуация может сохраниться как минимум до начала 2015 года, пока центробанки не примут новые стимулирующие меры.

Запасы нефти в США выросли на 8,9 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе повышения на 2,8 миллиона.