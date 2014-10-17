Страны Персидского залива на заседании ОПЕК выступят против снижения добычи нефти

Страны Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ, намерены выступить против попыток ОПЕК сократить квоты на добычу нефти на саммите этой организации, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Саммит состоится 27 ноября в Вене.

Читайте такжеРубль из-за падения цен на нефть движется к новым историческим минимумамЧлены ОПЕК снижали цены на протяжении недель, зачастую «подрезая друг друга» в попытках усилить или защитить свои доли на рынке, говорится в статье. Венский форум дал бы возможность картелю продемонстрировать более сплоченную позицию и согласиться на сокращение квот для поддержания цен, но продолжающееся противостояние со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ делает такую возможность крайне маловероятной.

Читайте такжеУкраинский интерес в нефтяном ценопадеСтраны Персидского залива обеспокоены, что любое снижение ограничений приведет к потере их доли на глобальных нефтяных рынках, даже если это означает продолжение снижения цен на нефть, утверждают источники. «Саудовская Аравия и другие страны региона не намерены соглашаться с идеей о сокращении (квот) на ноябрьской встрече», – заявил один из источников.

Ранее сообщалось, что Иран не возражает против снижения мировых цен на нефть.