Казахстан корректирует госбюджет из-за падения цен на нефть

Снижение цен на нефть подтолкнуло правительство Казахстана к пересмотру госбюджета. Об этом сообщил первый вице-министр Казахстана Бахытжан Сагинтаев, передает Zakon.kz.

«Правительство пересматривает бюджет с учетом того, что нефть может опустится до $80 за баррель», - заявил чиновник. На вопрос о том, что будет с бюджетом, если цена на нефть опустится до $60 за баррель, Сагинтаев пожал плечами и добавил: «Посмотрим».

Читайте такжеУкраинский интерес в нефтяном ценопадеРанее директор департамента аналитики инвестиционной компании Private Asset Management Дамир Сейсебаев отмечал, что стремительное снижение цен на нефть не так катастрофично для Казахстана, как это было, например, в 2008 году.

Читайте такжеСтраны Персидского залива на заседании ОПЕК выступят против снижения добычи нефтиНапомним, цена на нефть марки Brent 16 октября составила до $86,76 за баррель. Ужесточение геополитической ситуации на Ближнем Востоке в последнее время привело к тому, что цены на нефть резко упали. Так, за последние 3 месяца цена нефти подешевела на 21,7%, Brent потеряла $25.